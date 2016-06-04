دورتموند يعلن تعاقده مع الإسباني بارترا

أعلن بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الالماني لكرة القدم اليوم السبت، ان الاسباني مارك بارترا، مدافع برشلونة، وقع على عقد لمدة 4 سنوات للحلول محل ماتس هوملس المنتقل الى بايرن ميونيخ.

وقال المدير الرياضي في دورتموند ميكايل تسورك في تصريح لصحيفة بيلد في بيان "اتفقنا مع اللاعب وتبقى بعض التفاصيل الصغيرة".

واكد النادي الالماني عملية انتقال بارترا مقابل 8 ملايين يورو، فيما باع هوملس بمبلغ 35 مليونا.

وكان برشلونة اكد امس في بيان على شبكة الانترنت ان بوروسيا دورتموند "ابلغه برغبته في دفع الشرط الجزائي للاعب مارك بارترا، ونحن سعداء بذلك وسنسهل انتقال اللاعب بمبلغ 8 ملايين يورو (9 ملايين دولار)".

واوضحت صحيفة كاتالونيا الرياضية اليومية ان بارترا (25 عاما)، الذي سيخوض مع منتخب اسبانيا غمار كأس اوروبا 2016، سيوقع عقدا مع دورتموند لمدة 5 سنوات.

وكان بارترا بدأ مشواره في صفوف الفريق الاول لبرشلونة عام 2010 تحت اشراف المدرب جوزيب غوارديولا، لكنه وجد صعوبة باللعب اساسيا في تشكيلة المدرب الحالي لويس انريكي.