محمد علي.. طار كالفراشة.. ولدغ كالنحلة

قد يكون الأميركي روكي مارتشيانو الملاكم الوحيد في الوزن الثقيل الذي لم يهزم، بيد أن مواطنه الشهير محمد علي الذي توفي فجر اليوم السبت عن 74 عاما بعد يومين من دخوله المستشفى هو أعظم ملاكم عرفته الحلبات وأحد أشهر الرياضيين في القرن العشرين.

وكان يحلو لمحمد علي أن يردد عبارة "أنا الأعظم". وبالفعل فإنه لم يكن الأعظم وحسب بل الملاكم الأكثر جاذبية في تاريخ رياضة الفن النبيل.

فبالاضافة إلى تمتع محمد علي الرياضي بمواهب فريدة وبتقنية صافية ولكمات قوية فإن التاريخ سيذكر الإنسان الذي أعطى دفعا كبيرا لرياضة الملاكمة بفضل حديثه وميله إلى التصريحات المثيرة للجدل ومعارضته القانون القائم".

وبدأ كاسيوس كلاي وهو اسمه الأصلي قبل أن يعتنق الإسلام والمولود في 17 يناير 1942 في لويزفيل (ولاية كنتاكي)، ممارسة الملاكمة بعد أن حاول الثأر من ولد صغير سرق دراجته.

ونال شرف تمثيل بلاده في أولمبياد روما عام 1960، وكان أصغر الملاكمين في المنتخب الأميركي، وسبق له ان نال جائزة القفاز الذهبي عام 1958 عندما كان في السادسة عشرة من عمره.

وما إن بدأ مسيرته الاحترافية حتى اطلق العنان للسانه عندما قال قبل احدى مبارياته "اطير كالفراشة والدغ كالنحلة". وعندما بلغ الثانية والعشرين من عمره توج بطلا للعالم على حساب مواطنه سوني ليستون.

وفي اليوم التالي إطلق على نفسه اسم كاسيوس اكس تيمنا بزعيم المسلمين السود مالكولم اكس، وبعد أشهر تماما اعتنق الإسلام وبات يعرف باسم محمد علي منذ ذلك الحين.

احتفظ بلقب بطل العالم حتى العام 1967 تاريخ رفضه التوجه الى فيتنام لخوض الحرب الى جانب مواطنيه، واذا كان افلت من الدخول الى السجن فانه منع من الملاكمة بسبب ذلك قبل ان يعفى عنه عام 1971.

وفي العام ذاته دافع عن لقبه ضد جو فرايزر في مباراة وصفها محمد علي نفسه بانها "نزال القرن" وخسرها بالنقاط. قبل ان يستعيد لقبه بعد ثلاث سنوات في مباراة مشهودة ضد جورج فورمان اقيمت في كينشاسا عاصمة زائير عام 1974 عندما انزل منافسه بالضربة القاضية في الجولة الثامنة.

وثأر محمد علي لخسارته أمام فرايزر في مانيلا عام 1975، قبل أن يخسر اللقب ضد مواطنه ليون سبينكس عام 1978.

واستعاد محمد علي لقبه العالمي للمرة الثالثة (رقم قياسي) ضد سبينكس بالذات بعد سبعة أشهر. بعد ذلك مباشرة اعتزل الملاكمة. لكن الحنين إلى رياضة الفن النبيل وفشله في ادارة امواله التي جناها فانه لبس القفازين من جديد وصعد الى الحلبة وهو في الثامنة والثلاثين من عمره ليلقى خسارة ثقيلة امام لاري هولمز بالضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة عام في اكتوبر عام 1981.

وخاض محمد علي 60 نزالا فاز في 56 منها 22 على اللقب العالمي. ودفع محمد علي ثمن السنوات الطويلة التي امضاها في عالم الملاكمة حيث اصيب بمرض الشلل الرعاشي "باركينسون"، واذا كان هذا المرض حد من قدرته الطبيعية فانه لم يثنه عن القيام بجهود كبيرة في خدمة الرياضة والاسلام والاطفال قبل ان ينال منه في النهاية.

ونال محمد علي تكريما رائعا من قبل اللجنة المنظمة لاولمبياد اتلانتا عام 1996 عندما اوكلت اليه ايقاد الشعلة الاولمبية فقام بذلك ويداه ترتجفان في مشهد مؤثر.