الموت يغيب أسطورة الملاكمة محمد علي

أعلنت عائلة محمد علي كلاي في بيان وفاة أسطورة الملاكمة الأميركي السابق الجمعة عن 74 عاما في فينيكس في ولاية أريزونا.

وقال بوب غونل الناطق باسم العائلة إن "محمد علي كلاي توفي عن 74 عاما بعد صراع مع داء باركنسون دام 32 عاما".

وأضاف البيان أن "بطل العالم في الوزن الثقيل 3 مرات توفي مساء" الجمعة، موضحا أن جنازة أشهر ملاكم في العالم ستنظم في مسقط رأسه لويسفيل في ولاية كنتاكي.

وتابع أن عائلة محمد علي كلاي "تريد شكر كل الذين رافقوها في أفكارها وصلواتها ودعمها وتطلب احترام حياتها الخاصة".

وكان مصدر قريب من العائلة صرح لوكالة فرانس برس مساء الجمعة أن بطل الملاكمة السابق: "في حالة خطيرة جدا" بينما يتدفق أفراد عائلته إلى مستشفى فينيكس في ولاية اريزونا ليكونوا إلى جانبه، حسب وسائل إعلام أميركية.

وأدخل محمد علي كلاي الذي يعاني منذ ثمانينات القرن الماضي من داء باركنسون، الخميس إلى المستشفى لمعالجته من مشاكل تنفسية.