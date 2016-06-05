جيرو: فاردي يرغب في الانضمام إلى أرسنال

يقول المهاجم الفرنسي الدولي، اوليفييه جيرو، لاعب أرسنال، إن الإنجليزي الدولي جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي بطل انجلترا، يرغب في الانضمام إلى النادي اللندني الذي يدربه الفرنسي أرسين فينغر.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن جيرو الذي أحرز هدفين في فوز فرنسا وديا 3-صفر على اسكتلندا أمس السبت: "علمت أن جيمي يرغب في الانضمام إلينا، وهذه أخبار طيبة للغاية بالنسبة لنا".

وكانت تقارير إعلامية بريطانية قالت يوم الجمعة، إن أرسنال أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي في عقد فاردي وهو نحو 20 مليون جنيه إسترليني (29.04 مليون دولار).

ولم يرد أي تعليق فوري من جانب ليستر سيتي رغم أن صحيفة كورييري ديلو سبورت الايطالية نقلت عن مدرب ليستر الايطالي كلاودويو رانييري إن أرسنال تقدم بعرض لشراء فاردي بالفعل.

وقالت تقارير تلفزيونية نقلا عن مصدر مقرب من أرسنال إن فاردي سيخضع للفحص الطبي اليوم الأحد.

وقال جيرو: "أنا سعيد بالمنافسة. دائما كان لدينا مهاجمون رائعون في أرسنال وأنا أريد الأفضل لهذا النادي. ونتمنى أن يساعدنا على الفوز باللقب".

وأضاف جيرو: "المدرب فينغر يريد التعاقد مع مهاجم أو اثنين على الأقل ولذا فأنا أتوقع التعاقد مع مهاجم كبير من أجل صالح النادي".

ومن المقرر أن يسافر فاردي (29 عاما) مع منتخب انجلترا إلى فرنسا الاثنين المقبل لخوض النهائيات الأوروبية التي تنطلق الجمعة المقبل.

وأحرز فاردي 24 هدفا ليساعد فريقه على الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يفز أرسنال بلقب الدوري الانجليزي منذ 2004.