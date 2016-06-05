هولاند: خطر الاعتداء "قائم" خلال كأس أوروبا 2016

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأحد، قبل خمسة أيام من انطلاق كأس أوروبا 2016 لكرة القدم إن خطر حصول اعتداءات خلال هذه الألعاب "قائم" لكن "علينا ألا نستسلم أبدا للخوف".

وقال هولاند في تصريح لإذاعة فرانس إنتر الرسمية: "هذا الخطر سيبقى قائما ويا للأسف لوقت طويل"، مضيفا "لذلك علينا أن نتخذ كل الاحتياطات لكي تكون كأس أوروبا 2016 ناجحة".

وأضاف أن فرنسا التي لا تزال تعيش حالة الطوارىء منذ اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر في باريس (130 قتيلا) "عبأت كل الوسائل لضمان" الأمن خلال هذه المباريات.

وسيشارك أكثر من 90 ألف دركي وشرطي وعنصر أمن خاص في حماية ملاعب كرة القدم التي ستستقبل نحو سبعة ملايين متفرج من العاشر من يونيو الى العاشر من يوليو.

من جهة ثانية قال هولاند إن "أحدا لن يفهم" أن يضرب عمال السكك الحديد (منذ الثلاثاء) وطيارو شركة اير فرانس (ابتداء من آخر الاسبوع المقبل) وأن يمنعوا المشاهدين من التنقل بين المدن العشر التي تستقبل مباريات هذه الكأس.

وحول إضراب عمال السكك الحديد قال الرئيس الفرنسي "نحرز تقدما في السعي لإيجاد حل".