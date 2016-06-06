بايرن ميونيخ يستهل موسمه بمواجهة غوارديولا

سيستهل بايرن ميونيخ الألماني بقيادة مدربه الجديد الإيطالي كارلو انشيلوتي موسمه الجديد، في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا في مباراة ودية في كرة القدم ستقام في 20 يوليو ضمن اطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وقال بايرن في بيان رسمي وزعه اليوم الاثنين: "أول لقاء قمة في الموسم. سنواجه مانشستر سيتي على ملعب اليانز ارينا في 20 يوليو في الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي في غياب اللاعبين الدوليين لكن بوجود (الفرنسي) ريبيري، (فيليب) لام، (الهولندي اريين) روبن و(الاسباني) تشابي الونسو".

وستكون الفرصة سانحة امام انصار الفريق البافاري لاستقبال المدرب الجديد في اول مباراة له على ملعب اليانز ارينا ورؤية مدربه السابق الذي امضى معه ثلاثة مواسم.

وقاد غوادريولا بايرن ميونيخ الى احراز 7 القاب على مدى ثلاث مواسم لكنه فشل في تخطي الدور نصف النهائي في ثلاث محاولات في دوري ابطال اوروبا.