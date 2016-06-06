دورتموند يضم روده لمدة أربعة مواسم

انضم سيباستيان روده لاعب وسط بايرن ميونيخ إلى بروسيا دورتموند، وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم، بعقد يمتد لأربع سنوات.



وانتقل روده البالغ عمره 25 عاما إلى بايرن في 2014 قادما من اينتراخت فرانكفورت ولعب اساسيا في 15 مباراة فقط في عامين مع بطل المانيا.



وقال روده لموقع دورتموند على الانترنت اليوم الاثنين: "كنت مشجعا لدورتموند منذ أن كنت طفلا لذا أنا سعيد للغاية بانضمامي إلى فريقي المفضل".