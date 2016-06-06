فنزويلا تتخطى جامايكا وتتصدر مؤقتا

استهل منتخب فنزويلا لكرة القدم مبارياته في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها الولايات المتحدة بفوز مستحق على جامايكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سولغر فيلد" بمدينة شيكاغو في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

ويدين فنزويلا هذا الانتصار لمهاجمه المتألق خوسيه مارتينيز صاحب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15 من بداية اللقاء.

وبهذه النتيجة تتصدر فنزويلا المجموعة الثالثة مبكرا برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة المواجهة التي ستجمع بين الأوروغواي والمكسيك اليوم في ذات المجموعة، في المقابل، تجمد رصيد جامايكا عند صفر من النقاط.

وجاء الهدف بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي فنزويلا حتى انتهت الكرة عند أليخاندرو جيرا ليلعب تمريرة بينية وضعت مارتينيز في مواجهة حارس جامايكا، أندريه بلاكي، ليلعب الكرة من أعلاه بهدوء وتتهادى داخل الشباك.

ولعب المنتخب الجامايكي منقوصًا، بعد طرد لاعب الوسط رودولف أوستن بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 24.

وكان بإمكان لاعبي فنزويلا زيادة الغلة التهديفية لولا الحظ العاثر والرعونة في بعض الأحيان بالإضافة إلى تألق الحارس الجامايكي الذي ذاد عن مرماه في أكثر من فرصة.

وستواجه فنزويلا في المباراة المقبلة، منتخب أوروجواي في التاسع من يونيو الجاري، بينما ستواجه جامايكا، المكسيك في ذات اليوم.