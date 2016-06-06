لاس بالماس يرفض عرضاً من برشلونة لضم ليموس

أكد رئيس لاس بالماس اليوم الاثنين، إن ناديه رفض عرضاً من برشلونة للتعاقد مع ماوريسيو ليموس قلب دفاع أوروغواي.

وخطف اللاعب البالغ من العمر 20 عاما اهتمام بطل الدوري الإسباني بعد عروض مميزة مع لاس بالماس الذي أنهى الموسم المنصرم في دوري الأضواء في المركز 11.

وقال الرئيس ميجيل انخيل راميريز في مؤتمر صحافي: "لم نتلق أي عروض للتعاقد مع لاعبين من لاس بالماس باستثناء العرض الذي قدمه برشلونة لضم ليموس. لكن العرض المالي كان بعيدا جدا عما توقعناه".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة عرض أربعة ملايين يورو (4.5 مليون دولار) للتعاقد مع لاعب منتخب أوروغواي تحت 23 عاما والذي خاض عشر مباريات في الدوري مع لاس بالماس.

وكان ليموس ترك نادي ديفنسور في أوروغواي لينضم إلى روبن كازان في روسيا العام الماضي. وانتقل بعدها إلى لاس بالماس في يناير على سبيل الإعارة وفي نهاية الموسم تعاقدوا معه لخمس سنوات.

ويسعى برشلونة لتعزيز دفاعه بعد الإعلان عن مغادرة داني الفيس ومارك بارترا للنادي.