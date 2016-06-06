ماسكيرانو يغلق أبواب الرحيل عن برشلونة

أبلغ برشلونة لاعبه خافيير ماسكيرانو بأنه لا يرغب في رحيله وسط تقارير في إسبانيا وإيطاليا عن سعي يوفنتوس للحصول على خدماته.

ويرتبط لاعب الوسط الدفاعي الذي سيكمل 32 عاما يوم الأربعاء بعقد حتى يونيو 2018 ويوجد شرط جزائي يبلغ مئة مليون يورو (113 مليون دولار).

وقال ماسكيرانو لصحيفة أولي "أبلغني برشلونة بعدم رغبة النادي في رحيلي. النادي سعيد جدا بوجودي".

وتابع: "عندما يبلغك ناديك بهذا الأمر خاصة عندما يكون في حجم برشلونة فإنه يكون من الصعب عليك الرحيل. لن أرغم أي طرف على أي شيء".

وأضاف اللاعب الأرجنتيني الذي يشارك مع منتخب بلاده في كأس كوبا أمريكا بالولايات المتحدة: "هناك دائما امكانية للرحيل كما يوجد احتمال للبقاء. ارتبط بتعاقد مع برشلونة. يعاملني النادي بشكل جيد جدا ولا يوجد ما اشتكي منه".

ولعب ماسكيرانو اساسيا في 44 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي وساعد الفريق على الفوز بثنائية الدوري والكأس. كما يعد من اللاعبين الذين يظهرون بانتظام مع النادي الاسباني منذ انضمامه من ليفربول في 2010.

ووصف روبرتو فرنانديز المدير الرياضي لبرشلونة الاسبوع الماضي ماسكيرانو بانه "لاعب محوري" معبرا عن ثقته في بقائه مع الفريق خاصة بعد الاعلان عن رحيل داني الفيس ومارك بارترا.

وقال ماسكيرانو: "لن افعل شيئا يعكر صفو علاقتي مع برشلونة".

وتابع: "يعاملني برشلونة دوما معاملة طيبة جدا وإذا جاء اليوم الذي ارحل فيه عن النادي فإنني لن اترك أي غصة في حلق أي طرف".