ميلنر يأمل في تفادي إنجلترا مفاجأة روسيا

قال لاعب الوسط جيمس ميلنر إن المنتخب الإنجليزي يحتاج لضمان التعادل على الأقل في المباراة الأولى ببطولة أوروبا لكرة القدم أمام روسيا يوم السبت المقبل لينأى بنفسه عن أي موقف سيئ في الصراع على المراكز المؤهلة للأدوار التالية في البطولة.

وستواجه إنجلترا منافستها روسيا في أول مباراة للفريقين ضمن المجموعة الثانية في مرسيليا وحث ميلنر كافة زملائه في الفريق على التركيز على منح أنفسهم نقطة انطلاق للبناء عليها بالحصول على نقطة واحدة على الأقل في حال عدم الفوز بالمباراة.

وقال لاعب وسط ليفربول لوسائل إعلام بريطانية: "ما تعلمته أكثر من أي شيء هو.. لا تخسر مباراتك الأولى مهما حدث".

وأضاف: "من العظيم أن تحقق الفوز وأن تكون بدايتك حالمة لكن إذا لم تستطع ذلك فعليك ضمان أنك قوي وألا تتلقى شباكك أي أهداف قبل النهاية أثناء سعيك لتحقيق الفوز".

وتابع: "أضمن حصولك على بداية قوية وليكن التعادل على الأقل لأنك لو خسرت في المباراة الأولى بدور المجموعات الذي يشمل ثلاث مباريات فإنك تضع نفسك تحت ضغط مباشر. هذا أهم ما في الأمر".

وأثارت إنجلترا انتقادات بسبب طريقة لعبها خلال الفوز 1-صفر على البرتغال يوم الخميس الماضي في آخر مباراة استعدادية لها قبل البطولة إلا أن ميلنر قال إن الفريق سيرتقي بمستواه خلال البطولة.

وأضاف عن الفوز 2-1 على تركيا واستراليا قبل التغلب على البرتغال: "حققنا ثلاثة انتصارات أمام ثلاثة منافسين مختلفين ويتسمون بالصعوبة دون أن نقدم أفضل ما لدينا بعد".

وتابع: "نمتلك السرعة للمضي قدما ونريد أن نصل لقمة مستوانا في البطولة. يمكن أن نلعب بأكثر من خطة لعب ولدينا مجموعة من اللاعبين يملكون مواطن قوة مختلفة.. السرعة والحيلة والقوة. "لدينا مجموعة من اللاعبين من أصحاب العقلية الدفاعية.. لدينا تشكيلة تمتلك الكثير من الخيارات".

وستلعب انجلترا ضمن المجموعة الثانية التي تضم ويلز وسلوفاكيا أيضا.