بيدرو: مهمتنا صعبة.. والثقة ستقودنا إلى اللقب

أكد بيدرو لاعب إسبانيا أن منتخب بلاده لن ينهار أمام الآمال الضخمة المعقودة عليه في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 بفرنسا مؤكدا أنه اعتاد على تحمل الضغوط بعد فوزه ببطولات كبرى في السنوات الأخيرة.

ويعاني فيسنتي ديل بوسكي مدرب إسبانيا من ضغط متزايد للفوز ببطولة أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بعد الإخفاق في كأس العالم 2014 في البرازيل والخروج من دور المجموعات.



وقال بيدرو لموقع ناديه تشيلسي الإنجليزي على الانترنت: "هناك ضغط كبير علينا لنفوز وهذا أمر طبيعي ولكن نحتاج فقط للتركيز في البطولة وفي كل مباراة".



وأضاف: "أتيح لنا الوقت الكافي للاستعداد لكن من الصعب جدا الفوز ببطولة أوروبا دائما".



وشدد بيدرو - الذي سجل 17 هدفا في 57 مباراة دولية - على أن معنويات اللاعبين لم تتأثر رغم خسارة اسبانيا أمام جورجيا المصنفة

137 عالميا في مباراة ودية يوم الثلاثاء الماضي.



وتابع: "الثقة كبيرة والفريق يؤدي بشكل جيد وكل اللاعبين في حالة تركيز للفوز باللقب".



وواصل: "لكن هناك الكثير من الفرق القوية مثل انجلترا وبلجيكا بجانب فرنسا التي تلعب على أرضها لذا ستكون المهمة صعبة".



وتستهل اسبانيا مشوارها في المجموعة الرابعة بمواجهة جمهورية التشيك يوم الاثنين المقبل قبل ملاقاة تركيا وكرواتيا.



