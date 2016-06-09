كيكي فلوريس يتولى تدريب إسبانيول

أعلن نادي إسبانيول الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس أنه تعاقد مع المدرب كيكي سانشيز فلوريس لتدريب الفريق لمدة ثلاثة مواسم.

وأعلن النادي في بيان رسمي أنه "فخور بتعيين مدرب ناجح يحظى بالتقدير لقيادة الفريق الأول".

وكان سانشيز فلوريس مدربا لواتفورد الإنكليزي وقد نجح في بقائه في الدرجة الممتازة بعد صعوده مطلع الموسم الفائت.

وكان فلوريس لاعبا في صفوف ريال مدريد من 1984 الى 1994، وفالنسيا من 1994 الى 1996، وخاض 15 مباراة دولية قبل ان يدخل معترك التدريب في صفوف الفئات العمرية للفريق الملكي.

وبدأ فلوريس مسيرته التدريبية مع خيتافي عام 2004، ثم اشرف على فالنسيا واتلتيكو مدريد وقاد الاخير الى احراز الدوري الاوروبي (يوزروبا ليغ) عام 2010، وبنفيكا البرتغالي والعين الإماراتي.

يذكر أن فلوريس سيخلف في منصبه الروماني كونستانتين غالكا الذي لم يجدد النادي عقده.