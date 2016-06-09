فوز كاسح للبرازيل.. وتعادل الأكوادور مع بيرو

اكتسح منتخب البرازيل لكرة القدم نظيره من هايتي 7-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة كوبا اميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة حتى 26 يونيو.

وسجل فيليبي كوتينيو (14 و29 و90+2) وريناتو اوغوستو (35 و86) وغابرييل (59) ولوكاس ليما (67) اهداف البرازيل، وجيمس مارسلين (70) هدف هايتي.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادلت الاكوادور مع البيرو بهدفين لاينر فالنسيا (39) وميلر بولانوس (48) مقابل هدفين لكريستيان كويفا (5) واديسون فلوريس (13).

وتصدرت البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف امام البيرو، مقابل نقطتين للاكوادور ولا شيء لهايتي.

وفي الجولة الثالثة الاخيرة، تلتقي البرازيل مع البيرو، والاكوادور مع هايتي.