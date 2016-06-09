كاريك يمدد عقده مع مانشستر يونايتد لمدة موسم

وضع لاعب الوسط مايكل كاريك حدا للشائعات حول مستقبله ومدد عقده لمدة عام مع مانشستر يونايتد الانكليزي حسب ما اعلن الاخير اليوم الخميس.



وانتهى عقد كاريك مع ناديه في ختام الموسم وكان يواجه احتمال الرحيل عن "اولد ترافورد" بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق خلفا للهولندي لويس فان غال المقال من منصبه.



وتلقى كاريك (34 عاما) عرضا من بيرث غلوري الاسترالي.



ولكن مورينيو يعتبر انه يمكن لكاريك ان يلعب دورا مميزا في خططه لتنشيط الفريق في الموسم المقبل.



وقال مورينيو في بيان نشره النادي "مايكل لاعب ذكي في خط الوسط وقارىء رائع للمباراة. انا سعيد لانه مدد عقده".



وتابع: "مستواه هذا العام يظهر ان قدرته واستمتاعه باللعب هما اقوى من اي وقت مضى"، مضيفا "مايكل لديه خبرة كبيرة بعد الاعوام الطويلة التي امضاها في النادي، وهذه المعرفة لا تقدر بثمن بالنسبة لي، واتطلع فعلا الى العمل معه".



وقال كاريك من جهته: "هذا النادي الكبير كان جزءا من حياتي في الاعوام العشرة الماضية وانا سعيد ان هذه الرحلة الرائعة ستستمر".



واضاف: "من الرائع العمل مع جوزيه مورينيو الذي حقق الكثير في مسيرته التدريبية".



وكان الدولي السابق انضم الى يونايتد آتيا من توتنهام في يوليو 2006، وفاز معه بخمسة القاب في الدوري الممتاز، وبدوري ابطال اوروبا (2008)، وبالكأس المحلية وكأس الرابطة.