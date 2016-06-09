مدرب بنما: "القاتل" ميسي لا يمكن إيقافه

أكد هرنان داريو غوميز مدرب بنما إنه لا توجد وسائل كافية لإيقاف خطورة "القاتل" ليونيل ميسي مهاجم الأرجنتين قبل مواجهة الفريقين غدا الجمعة في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.



وجلس ميسي بديلا دون أن يلعب في فوز الأرجنتين 2-1 على تشيلي حاملة اللقب في افتتاح المجموعة الرابعة في كاليفورنيا يوم الاثنين الماضي بسبب إصابة في الظهر لكنه قد يلعب أمام بنما في شيكاغو.



ويملك الفريقان ثلاث نقاط بعدما استهلت بنما مشاركتها لأول مرة في أقدم بطولة قارية في العالم بفوز مفاجيء 2-1 على بوليفيا التي تواجه تشيلي غدا الجمعة.



وقال الكولومبي غوميز للصحفيين: "يمكن بذل الكثير من الجهد لبناء فريق لكن أمام ميسي لا يمكن القيام بشيء. اذا كان ميسي في حالة رائعة يمكنه قتل أي أحد".



وأضاف: "يمكن العمل على الجانب الخططي وتشكيل فريق جيد لكن المهارات الفردية لها الكلمة العليا في كرة القدم وميسي لاعب فوق الجميع".



وقال غوميز إن لاعبيه يستمتعون بمواجهة الفرق الكبرى في ظل استعداد بنما للمرحلة الأخيرة في تصفيات امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكأس العالم 2018.



وستلعب بنما ضد تشيلي في فيلادلفيا يوم الثلاثاء المقبل.



ويتطلع ميسي قائد الارجنتين وأفضل لاعب في العالم خمس مرات لدخول أجواء اللعب قبل بداية أدوار خروج المهزوم.



وجلس ميسي كبديل في مباراة كاملة للمرة الأولى في عشر سنوات منذ خسارة الارجنتين أمام المانيا في دور الثمانية لكأس العالم 2006عندما كان لا يزال لاعبا شابا.



وقال ميسي الذي سيكمل 29 عاما قبل يومين من نهائي كوبا امريكا يوم 26 يونيو إنه عازم على التتويج بلقب مع منتخب بلاده بعد خسارة نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل ونهائي كوبا امريكا في 2007 و2015.



