تأهل فنزويلا والمكسيك.. وخروج الأوروغواي

حجزت فنزويلا والمكسيك مقعديهما في الدور ربع النهائي من النسخة المئوية لبطولة كوبا أميركا المقامة في الولايات المتحدة، وذلك بعد الفوز المفاجئ الذي حققته الأولى على العملاقة الأوروغواي 1-صفر والثانية على جامايكا 2-صفر الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وفي المباراة الأولى التي أقيمت في فيلادلفيا، سجل سالومون روندون هدف الفوز لفنزويلا في الدقيقة 36، رافعا رصيد بلاده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المكسيك التي خرجت بدورها فائزة من مباراتها في باسادينا مع جامايكا بهدفي خافيير هرنانديز (18) واوريبي بيرالتا (81).

وانتهى مشوار الأوروغواي قبل الوصول إلى الجولة الثالثة الأخيرة التي تجمعها بجامايكا، لأنها تحتل المركز الأخير دون نقاط بعد أن خسرت في الجولة الأولى أمام المكسيك (1-3) التي يكفيها التعادل في مباراتها الأخيرة أمام فنزويلا بعد ثلاثة أيام من أجل البقاء في الصدارة.