سندرلاند يستغني عن خدمات ستيفن فيلتشر

قرر سندرلاند الانجليزي، التخلي عن لاعب وسطه الاسكتلندي ستيفن فليتشر الذي لعب في النصف الثاني من الموسم الماضي مع مرسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة، وذلك بحسب ما أعلن اليوم الجمعة.

وكان فليتشر، البالغ من العمر 29 عاما، انضم لسندرلاند عام 2012 قادما من وولفرهامبتون واندررز الذي يلعب حاليا في الدرجة الأولى، مقابل 17 مليون يورو لكن الأداء الذي قدمه (23 هدفا في 108 مباريات) لم يقنع المدرب سام الاردايس الذي قرر عدم التمديد له.

وأصبح فليتشر رابع لاعب يرحل عن سندرلاند منذ نهاية الموسم بعد ويس براون وداني غراهام، والحارس ستيف هاربر الذين انتهى عقدهم أيضا مع الفريق.