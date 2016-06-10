غضب سواريز يجسد خيبة أمل أوروغواي في كوبا أمريكا

لخصت نوبة غضب لويس سواريز مهاجم منتخب أوروغواي قبل نهاية المباراة التي فازت بها فنزويلا 1-صفر شعور المنتخب بخيبة الأمل، بعد الخروج المبكر من كأس كوبا أمريكا لكرة القدم أمس الخميس.



وضرب سواريز - الذي سجل 40 هدفا لبرشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المنصرم - ‬‬الحاجز الزجاجي لمقاعد البدلاء بقبضة يده بعدما أجرى الجهاز الفني تغييره الثالث والأخير في الدقيقة 78 دون السماح له باللعب في اللقاء الذي أقيم في فيلادلفيا ضمن المجموعة الثالثة.



وقال أوسكار تاباريز مدرب أوروغواي في مؤتمر صحافي عن سواريز الذي كان ضمن لائحة المصابين: "رغم غضبه لا يمكنني المخاطرة بالدفع بلاعب مصاب".



وأضاف: "لا يوجد أي موقف. وكما قلت أمس (الأربعاء) لويس ليس جاهزا للعب، لكن الأمر يرجع للأطباء وكنت معه منذ قليل ولم يقل لي أي شيء".



وكان تاباريز يعتمد على تعافي سواريز من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ليكون في قمة لياقته مع بداية مرحلة خروج المهزوم لكن تبدد هذا الأمل مع الأداء المخيب للفريق أمام المكسيك ثم فنزويلا.



وتحمل أوروغواي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب البطولة القارية الأقدم في العالم وكانت من بين المرشحين للفوز بالنسخة المئوية المقامة حاليا في الولايات المتحدة.



لكن أوروغواي لم تحصل على أي نقطة وخسرت أمام المكسيك وفنزويلا وتتبقى لها مباراة تحصيل حاصل يوم الاثنين المقبل أمام جاميكا التي ودعت المنافسات أيضا.



وتتصدر المكسيك المجموعة بفارق الأهداف عن فنزويلا قبل مواجهتهما في نفس التوقيت.