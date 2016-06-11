شير يمنح سويسرا الفوز على ألبانيا

منح هدف فابيان شير المبكر الفوز لسويسرا 1-صفر على عشرة لاعبين من ألبانيا اليوم السبت، لتتقاسم صدارة المجموعة الأولى في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016.

ووضع المدافع شير الكرة برأسه في الشباك بعد ركلة ركنية نفذها شيردان شاكيري في الدقيقة الخامسة ليمنح المنتخب السويسري ثلاث نقاط بعد يوم من فوز فرنسا صاحبة الضيافة 2-1 على رومانيا.

وحصل لوريك تسانا قائد البانيا على أول بطاقة حمراء في البطولة حين تلقى الانذار الثاني في الدقيقة 36 بسبب لمسة يد. ومن الركلة الحرة التي أسفرت عنها المخالفة سدد بليريم جمايلي في إطار المرمى.

وأهدر لاعب البانيا البديل شكيلزن جاشي فرصة خطيرة لإدراك التعادل قبل ثلاث دقائق على النهاية عندما انفرد بالحارس السويسري يان سومر الذي تصدى بشكل رائع لمحاولته.

وسيغيب تسانا عن مباراة ألبانيا التالية ضد فرنسا يوم الأربعاء القادم في مرسيليا. وتلعب سويسرا أمام رومانيا في باريس يوم الأربعاء أيضا.