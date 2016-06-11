بيل يقود ويلز إلى أول انتصار أوروبي في تاريخها

قاد جاريث بيل منتخب بلاده ويلز لبداية حالمة لبطولة اوروبا لكرة القدم 2016 بعدما سجل هدفا مبكرا وأضاف البديل هال روبسون-كانو هدف الفوز قرب النهاية ليهزم سلوفاكيا 2-1 في افتتاح منافسات المجموعة الثانية اليوم السبت.



ووضع روبسون-كانو الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81 بعد تمريرة من آرون رامسي ليمنح بلاده النقاط الثلاث بعدما وضع بيل المنتخب الويلزي في المقدمة في الدقيقة العاشرة بتسديدة من ركلة حرة خدعت الحارس السلوفاكي ماتوش كوزاتشيك.



وتعادلت سلوفاكيا - التي كان يجب أن تسجل بعد خمس دقائق عن طريق ماريك هامشيك قبل أن يبعد بن ديفيز محاولته من على خط المرمى - عبر البديل اوندريه دودا في أول لمسة له بالمباراة في الدقيقة 60.



لكن روبسون-كانو منح ويلز انتصارا مستحقا في أول بطولة كبرى تخوضها منذ 1958 بعد تغيير أتى بثماره من المدرب كريس كولمان الذي كان سعيدا مثل جماهير بلاده التي احتشدت باستاد بوردو.