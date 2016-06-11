جيرو: سأكون سعيداً بدون مشجعي فرنسا

قال اوليفييه جيرو إنه تنفس الصعداء بعدما سجل الهدف الأول في بطولة اوروبا لكرة القدم 2016 ويتمنى أن تختفي الان صفارات الاستهجان التي أطلقت ضده خلال مسيرته.



ولدى مهاجم فرنسا - الذي افتتح التسجيل بضربة رأس خلال الفوز على رومانيا - الان ثمانية أهداف في اخر ست مباريات

دولية.



وجيرو - الذي سجل 18 هدفا لفرنسا - هو أكبر هدافي الفريق منذ تولى ديدييه ديشان المسؤولية في 2012.



وقال جيرو في مؤتمر صحفي في معسكر منتخب فرنسا التدريبي خارج باريس اليوم "أرقامي تتحدث عن نفسها."



وأضاف "يقول الناس إنني أصبح أفضل خلال الأوقات الصعبة لكني سأكون سعيدا بدون كل هؤلاء المنتقدين."



وأطلقت جماهير فرنسا صفارات استهجان ضد جيرو (29 عاما) وهو يغادر الملعب في الفوز 3-2 على على الكاميرون منذ أسبوعين قبل أن يسكت منتقديه بهدفين في الانتصار 3-صفر على اسكتلندا في اخر مباريات المنتخب الفرنسي الودية.



والتعرض لصفارات استهجان ليس بجديد على جيرو الذي يواجه انتقادات مستمرة مع ناديه ارسنال الانجليزي.



ويواجه جيرو - وهو مقاتل حقيقي - مشكلة إضافية مع المشجعين الفرنسيين إذ يشعر كثيرون أنه تم اختياره فقط لأن كريم بنزيمة استبعد من التشكيلة لأنه يواجه الإيقاف لضلوعه في فضيحة ابتزاز مزعومة.



وبدا جيرو - الذي كاد أن يبكي خلال عزف النشيد الوطني قبل مباراة الجمعة باستاد فرنسا - متثاقلا في البداية مثل بقية الفريق وأهدر عدة فرص قبل أن يهز الشباك في الشوط الثاني.



وقال "كنت أشعر بالتوتر. الضغط كان هائلا والتوقعات عالية.. كلنا كنا نشعر بذلك. لذلك نعم.. بالتأكيد تنفست الصعداء بتسجيل هذا الهدف."



وكان هدفه مثيرا لبعض الجدل إذ لمس جيرو ذراع حارس رومانيا تشيبريان تاتاروشانو أثناء الصراع بين الاثنين على الكرة في الهواء.



ومضى قائلا "لم ألحظ أنني فعلت ذلك لكن بعد مشاهدة الاعادة.. أعتقد أنه كان من الممكن احتساب مخالفة. لكن إذا قفزت بدون تحريك ذراعيك.. فإنك لا تقفز عاليا جدا."



وقال جيرو - الذي يحتاج لعدد فرص أكبر من الآخرين من أجل التسجيل - إنه يدرك أن الانتقادات ستعود قريبا.



وأضاف "أحاول فقط أن أبذل كل ما في وسعي بدون أن أوجه لنفسي العديد من الأسئلة. لا ينتهي أبدا بناء طريق النجاح. أحب هذه المقولة.. إنها من أخي. تعني أنك لا يجب أن تتوقف مطلقا عن القتال."



والمعركة القادمة أمام جيرو ستكون يوم الأربعاء في مرسيليا حيث ستلتقي فرنسا مع البانيا في مباراتها الثانية بالمجموعة الأولى.

