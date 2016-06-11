فيلموتس يؤكد جاهزية هازارد وتوماس لموقعة ايطاليا

قال مارك فيلموتس مدرب منتخب بلجيكا المنافس في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم بفرنسا إن لاعب فريقه إيدن هازارد أصيب بكدمة في القدم خلال مران الفريق أمس الجمعة، لكنه يتوقع أن يعود لتدريبات المنتخب من جديد.

وغادر هازارد قائد المنتخب البلجيكي حالياً التدريب الذي أقيم خلف أبواب مغلقة بعد 50 دقيقة بعد التحام قوي مع أحد اللاعبين.

وقال فيلموتس للصحافيين بعد التدريب الذي يأتي استعداداً لمباراة بلجيكا الأولى في البطولة أمام إيطاليا في ليون يوم الاثنين المقبل: "لا أعتقد أن الإصابة خطيرة. إنها مجرد كدمة."

وأكد المدرب فيلموتس أن جميع اللاعبين في حالة طيبة وفي كامل اللياقة بما في ذلك المدافع توماس فرمالين الذي حامت حوله بعض الشكوك مؤخرا.

وقال فيلموتس: "قدم توماس أداء جيدا في تدريبات الفريق خلال الأيام الأخيرة وهو جاهز تماما للمعركة. لم يعد يعاني من أي مشكلة."