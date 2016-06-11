مدرب فرنسا: باييت مؤثر.. ويمكنه إحداث الفارق

أشاد مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان بلاعب الوسط ديميتري باييت الذي سجل هدفا جميلا من تسديدة قوية بيسراه في الدقيقة قبل الأخيرة، مانحا "الديوك" الفوز على رومانيا 2-1 في افتتاح كأس اوروبا التي تستضيفها بلاده حتى العاشر من الشهر المقبل.

وكان منتخب فرنسا بطل 1984 و2000 في طريقه الى تعادل مخيب 1-1 قبل ان ينقذه باييت المتألق طوال المباراة بتسديدة قوية وخادعة بيسراه من خارج المنطقة سكنت اعلى الزاوية اليمنى البعيدة عن الحارس الروماني سيبريان تاتاروسانو.

ولم يتمكن باييت من حجب دموعه وهو يترك مكانه لموسى سيسوكو في تبديل اجراه ديشان في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

وقال مدرب منتخب فرنسا: "ليس لدي اي شك بشأن ديميتري والتأثير الذي يمكن ان يحدثه في المباراة. يمكنه احداث الفارق".

وتابع: "الامر سهل جدا عندما تسدد الكرة في أعلى الزاوية، فان ذلك يحل الكثير من المشاكل".

وادت جهود باييت (29 عاما)، لاعب وسط وست هام يونايتد الانكليزي، الى نهاية سعيدة لأمسية عاطفية على استاد دو فرانس، بعد 7 اشهر على اعتداءات ارهابية في العاصمة الفرنسية أوقعت 130 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى.

واعترف ديشان بأن التوقعات أثرت كثيرا على لاعبيه فجاء العرض دون المستوى، واوضح: "المباراة الافتتاحية في اي بطولة تشبه نهائي الكؤوس، كنا خجولين قليلا في أول 25 دقيقة"، مضيفا "لكن النتيجة هو ما يهم في النهاية. نعرف انه لم يكن كل شيء مثاليا، بل بعيدا عن ذلك".

وختم بالقول: "منتخب رومانيا اظهر انه منظم جدا، ومن المهم ان نبدأ بفوز".

وتلتقي فرنسا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى مع البانيا في 15 الجاري، ثم مع سويسرا في 19 منه.

من جهته، قال باييت: "لم يزعجنا منتخب رومانيا كثيرا، لكننا احتجنا الى وقت للدخول في اجواء المباراة، اعتقد بان مرد ذلك الى التأثير العاطفي".

وتابع: "عندما كنا نصل الى منطقة رومانيا كانت هناك دائما قدم (تمنعنا من التسجيل). حصلنا على عدد كبير من الفرص ولكننا لم نسجل بسرعة، وبعد ان افتتحنا التسجيل احتسبت ضدنا ركلة جزاء، ثم جاء الهدف في النهاية الذي منحنا 3 نقاط مهمة جدا ستجعلنا نعمل بهدوء لخمسة ايام (قبل المباراة الثانية مع البانيا)".

وتحدث النجم الفرنسي عن المسار الذي قطعه في الفترة الماضية بالقول "ان قليلا من هذه العاطفة خرج من هدفي، لا اقول انني اعود من بعيد ولكن ان اكون هنا وان اسجل هذا الهدف فان ذلك ثمرة الكثير من العمل والتضحيات".

واوضح: "كنا تحت الضغط بعد وصولنا ولكن عندما رأيت هذا الملعب شعرت بأنه يجب ان احاول تقديم افضل ما يمكنني. انه الموسم الثاني الذي اصل فيه الى مرحلة النضوج والى ان اكون قادرا على المنافسة وهذا ما كان عليه الحال مساء، هذا امر جيد للجميع!".