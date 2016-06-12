إبراهيموفيتش: أسطورتي لم تنته بعد

حذر المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من أن "الأسطورة لا تزال قادرة على العطاء" عشية المباراة الاولى له في كأس اوروبا 2016 التي تستضيفها فرنسا حتى العاشر من الشهر المقبل.

وتلتقي السويد مع جمهورية ايرلندا الاثنين ضمن منافسات المجموعة الرابعة الصعبة التي تضم ايضا ايطاليا وبلجيكا.

وانهى ابراهيموفيتش (34 عاما) اربعة اعوام رائعة مع باريس سان جرمان الفرنسي الذي قاده بأهدافه الغزيرة الى جميع الالقاب المحلية، لكن من دون ان يصل معه الى ابعد من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

ويرفض النجم السويدي الكشف عن فريقه المستقبلي حتى الان مع ان الاعلام الانجليزي اعلن انه سيلعب مع مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان مدربا له في انتر ميلان الايطالي قبل اعوام.

وقال ابراهيموفيتش عشية لقاء السويد وايرلندا وهو الذي تألق في التصفيات بتسجيله 11 هدفا: "انا اثق بنفسي جدا. اشارك في البطولة بعد موسم قوي، وانا هنا في فرنسا، حيث كنت اعيش في الاعوام القليلة الماضية، من اجل الاستمتاع".

وردا على سؤال عما اذا كان يشعر بأن الوقت حان بالنسبة له للسيطرة في بطولة دولية اجاب: "كنت اسيطر اينما ذهبت، وليس لدي مشكلة في ذلك".

وتابع "اشعر بأنني اتحسن اكثر واكثر مع كل عام ينتهي، فما اقوم به كل يوم هو لعب كرة القدم، يجب ان يكون لديك الشغف بأن تصبح لاعبا افضل، وان تتعلم امورا جديدة وان تعمل بجهد على ارض الملعب"، مضيفا "ان الاسطورة لا تزال قادرة على العطاء".

واوضح المهاجم السويدي بعد شهر على اعلانه ترك سان جرمان "جئت كملك، وتركت كأسطورة".

وتوج ابراهيموفيتش مع سان جرمان بـ12 لقبا، وهو سيلعب غدا ضد منتخب جمهورية ايرلندا على ملعبه المفضل في الاعوام الاربعة الماضية "بارك دي برينس" الخاص بنادي العاصمة الفرنسية، حيث سطر انجازاته معه، وخصوصا في الموسم الماضي الذي سجل فيه 50 هدفا في جميع المسابقات.

وتوقف مشوار سان جرمان في دوري ابطال اوروبا في ربع النهائي امام مانشستر سيتي الانكليزي.

وجدد المهاجم السويدي رفضه الحديث عن ناديه المستقبلي معتبرا انه "ليس لديه ما يقوله"، وان تركيزه ينصب حاليا على كأس اوروبا التي يشارك فيها للمرة الرابعة في مسيرته.

وسجل ابراهيموفيتش ستة اهداف في نهائيات كأس اوروبا، وهو على بعد ثلاثة اهداف من الرقم القياسي المسجل باسم النجم الفرنسي السابق ميشال بلاتيني الذي سجل اهدافه التسع في نسخة واحدة عام 1984 حين قاد بلاده الى اللقب عام 1984.

واعتبر الاسطورة السويدية ان المسؤولية الاكبر في المنتخب تقع على عاتقه بقوله: "هناك العديد من اللاعبين الجدد في المنتخب، واجهنا دائما الضغوط وعلى الارجح فان القسم الاكبر منها يقع على كتفي".

واضاف "اريد ان احمل هذه الضغوط عن لاعبي المنتخب، وانا معتاد على ذلك، اريد لهم ان يستمتعوا وان يلعبوا جيدا، وهذا هو الامر الوحيد الذي يمكنني القيام به".

وختم بالقول "ليس هناك من شرف اكبر من تمثيل بلادك في بطولة اوروبية، ولذلك انا واثق بان جميع اللاعبين سيقدمون 200 بالمئة من اجل بلادهم".

وفي حال نجح ابراهيموفيتش في التسجيل الاثنين، فانه سيتقدم على مهاجم البرتغال كريستيانو رونالدو ليصبح اول لاعب في التاريخ يسجل في اربع نسخ لكأس اوروبا.