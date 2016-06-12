الأوروغوياني ماتوساس يتولى تدريب الهلال

عين الهلال، وصيف بطل دوري المحترفين السعودي، جوستافو ماتوساس مدربا جديدا اليوم الأحد خلفا لليوناني جيورجوس دونيس.

وأعلن الهلال عبر موقعه على الإنترنت التعاقد مع ماتوساس (51 عاما) القادم من أوروغواي لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وأقال الهلال مدربه اليوناني دونيس في الشهر الماضي، بعد موسم مخيب انتهى بخسارة دوري المحترفين لصالح الأهلي والخروج من قبل نهائي كأس الملك أمام المنافس ذاته، كما ودع دوري أبطال آسيا من دور الستة عشر.

وهذه هي التجربة التدريبية الأولى لماتوساس في المنطقة العربية بعدما درب العديد من الأندية في أوروغواي والمكسيك.

وتوج ماتوساس مع أميركا المكسيكي بدوري أبطال منطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في العام الماضي، كما فاز بالدوري المكسيكي مرتين مع ليون.