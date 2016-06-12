عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

الأوروغوياني ماتوساس يتولى تدريب الهلال

المصدر: رويترز
ماتوساس تولى تدريب النادي العاصمي خلفا لليوناني دونيس
رابط مختصر

عين الهلال، وصيف بطل دوري المحترفين السعودي، جوستافو ماتوساس مدربا جديدا اليوم الأحد خلفا لليوناني جيورجوس دونيس.

وأعلن الهلال عبر موقعه على الإنترنت التعاقد مع ماتوساس (51 عاما) القادم من أوروغواي لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وأقال الهلال مدربه اليوناني دونيس في الشهر الماضي، بعد موسم مخيب انتهى بخسارة دوري المحترفين لصالح الأهلي والخروج من قبل نهائي كأس الملك أمام المنافس ذاته، كما ودع دوري أبطال آسيا من دور الستة عشر.

وهذه هي التجربة التدريبية الأولى لماتوساس في المنطقة العربية بعدما درب العديد من الأندية في أوروغواي والمكسيك.

وتوج ماتوساس مع أميركا المكسيكي بدوري أبطال منطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في العام الماضي، كما فاز بالدوري المكسيكي مرتين مع ليون.

كلمات دالّة

#الهلال, #ماتوساس, #دونيس

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر