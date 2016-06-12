الإصابة تحرم الأرجنتين من خدمات دي ماريا

تعرض أنخيل دي ماريا للإصابة خلال وجوده مع منتخب الأرجنتين في بطولة كبرى لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد موسم طويل وشاق.

وتوقفت مسيرة دي ماريا في النسخة المئوية من كأس كوبا أمريكا بسبب إصابة في أعلى الفخذ تعرض لها خلال الفوز 5-صفر على بنما يوم الجمعة الماضي.

وعلى الأرجح لن يكون دي ماريا جاهزا للعب إلا إذا بلغت الأرجنتين المباراة النهائية المقررة في 26 يونيو الجاري.

وغاب دي ماريا عن نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل بسبب تمزق عضلي كما خرج مبكرا من نهائي كوبا أمريكا 2015 في تشيلي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة في بيان عبر موقعه على الانترنت: "خلال مباراة بنما شعر دي ماريا بألم في الفخذ الأيمن وأظهرت الفحوص إصابته بتمزق عضلي بسيط."



وبذلك تفقد الأرجنتين جهود أحد أفضل عناصرها الهجومية في مرحلة خروج المهزوم التي تأهلت إليها قبل جولة على انتهاء مباريات المجموعة الرابعة حيث ستواجه بوليفيا بعد غد الثلاثاء.



وقالت وسائل إعلام أرجنتينية نقلا عن مصادر في المنتخب إن دي ماريا سيغيب عن الملاعب حتى الدور قبل النهائي على الأقل.



وسجل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان بطل فرنسا هدفه الدولي رقم 17 خلال الفوز 2-1 على تشيلي في الجولة الأولى بالبطولة وترك مباراة بنما بين الشوطين.