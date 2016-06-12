الاتحاد الأوروبي يبدأ بإجراءات تأديبية ضد روسيا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأحد، أنه فتح إجراء تأديبياً ضد الاتحاد الروسي بعد أحداث الشغب التي رافقت مباراة روسيا وإنكلترا (1-1) أمس السبت على ملعب فيلودروم في مرسيليا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس اوروبا 2016 المقامة في فرنسا حتى 10 يوليو.

ويأخذ الاتحاد الاوروبي على المشجعين الروس قيامهم بـ"اضطرابات" في المدرجات و"التصرف العنصري" ورمي القنابل الدخانية، مشيرا الى ان لجنة الانضباط التابعة له ستدرس هذا الملف في 14 يونيو.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي مسؤولا عن الأحداث التي تجري داخل الملاعب، أما ما حولها وخارجها فهو من مسؤولية الدولة المضيفة.