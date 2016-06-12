ديل بوسكي عن دي خيا: سيلعب إذا كان قادراً

أكد فيسنتي ديل بوسكي مدرب إسبانيا اليوم الأحد، أن الحارس ديفيد دي خيا قد يشارك ضمن التشكيلة الأساسية لأولى مباريات المنتخب في بطولة اوروبا لكرة القدم 2016 أمام التشيك غدا الاثنين، رغم مزاعم عن تورطه في واقعة مثيرة للجدل خارج الملعب.



وأضاف ديل بوسكي للصحافيين إن القرار الأخير رغم ذلك سيتخذ يوم الاثنين.



وكانت التوقعات تشير دائما إلى أن دي خيا سيكون في التشكيلة الأساسية في البطولة مع وجود المخضرم ايكر كاسياس على مقاعد البدلاء لكن اسمه ورد في فضيحة، ونفى بقوة مزاعم وسائل إعلام اسبانية تربطه بقضية استغلال جنسي.



وقال ديل بوسكي: "إذا كان دي خيا قادرا على اللعب فسيلعب. إذا لم يكن قادرا سنتخذ قرارا اخر".



وتابع: "يجب أن نفكر في حراسة المرمى من أجل الفريق ككل. لا يمكننا التفكير في حالة حراس المرمى الآن لكن خلال العام بأكمله وطيلة الموسم أيضا".



وأضاف: "سنتخذ القرار النهائي غدا لكن التشكيلة تضم لاعبين بارزين لن يتأثروا بالضغوط".



وقال دي خيا يوم الجمعة إنه استشار فريق الدفاع حول تقارير تضمنت اسمه في صحيفة اسبانية حصلت عليها من شاهد لم تعلن عنه حول تورطه في واقعة اغتصاب.



واعترف المدافع سيرجيو راموس ان الأمر بمثابة مفاجأة غير سارة لكن التشكيلة كاملة تساند الحارس.



وتابع: "الجدل لم يغير شيئا. لدينا أجواء جيدة في المنتخب وسنساند زملاءنا مهما حدث".