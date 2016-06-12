رسمياً.. أشبيلية يعلن رحيل أوناي إيمري

اعلن اشبيلية الاسباني رحيل مدربه اوناي ايمري، مؤكدا في الوقت ذاته انه يجري اتصالات مع المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي.

وكانت الصحف الاسبانية كشفت قبل ايام ان ايمري ابلغ ناديه بتلقيه عرضا لتدريب باريس سان جرمان الفرنسي وانه قد يوافق عليه.

وقالت صحيفة "اس": "قام المدرب باطلاع ناديه على العرض المقدم من باريس سان جرمان وبانه يقوم بدراسته".

واضافت "في الساعات القليلة المقبلة، قد يعطي ايمري جوابه الايجابي الى فريق العاصمة الفرنسية".

وكان ايمري قاد اشبيلية الى احراز الدوري الاوروبي في السنوات الثلاث الماضية وبلغ فريقه ايضا نهائي كأس ملك اسبانيا وخسره امام برشلونة الشهر الماضي.

واشارت الصحف الى ان سان جرمان سيدفع البند الجزائي المقدر بمليوني يورو للحصول على خدمات ايمري لان عقده مع النادي الاندلسي كان يمتد حتى عام 2017.

والمح سان جرمان الى امكانية حصول تغييرات جذرية في صفوف الفريق باقالة المدرب لوران بلان، رغم ان عقده كان قد مدد في 24 ابريل الماضي لمدة عامين اضافيين حتى يونيو عام 2018.

وفشل سان جرمان في تخطي الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا بخروجه على يد مانشستر سيتي، لكنه يهيمن منذ اعوام على الالقاب المحلية.



