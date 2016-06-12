مدرب الباراغواي يستقيل بعد الخروج من كوبا أميركا

استقال الأرجنتيني رامون دياس من تدريب المنتخب الباراغوياني لكرة القدم بعد الخروج من الدور الاول للنسخة المئوية من بطولة كوبا اميركا المقامة حاليا في الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما اعلن الاتحاد المحلي للعبة اليوم الاحد.

واشار اتحاد اللعبة في بيان إلى أن دياس اعلن أنه سيقدم استقالته بمفعول فوري لرئيس الاتحاد روبرت هاريسون الموجود في فيلادلفيا.

وحلت الباراغواي رابعة واخيرة في المجموعة الاولى مع نقطة واحدة حصلت عليها بتعادلها مع كوستاريكا (صفر-صفر)، فيما خسرت امام كولومبيا (1-2) والولايات المتحدة المضيفة (صفر-1).

واستلم دياس، اللاعب الدولي السابق الذي دافع عن الوان اندية مثل ريفر بلايت الارجنتيني ونابولي وفيورنتينا وانتر الايطالية وموناكو الفرنسي، الاشراف على الباراغواي في ديسمبر 2014 وقادها في 2015 الى نصف نهائي كوبا اميركا التي احتضنتها تشيلي.