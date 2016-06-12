مودريتش يمنح كرواتيا الفوز على تركيا

حسم نجم وسط ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش المواجهة بين بلاده كرواتيا وتركيا بتسجيله هدف الفوز 1-صفر اليوم الاحد على ملعب "بارك دي برينس" في باريس، وذلك في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس اوروبا المقامة في فرنسا حتى العاشر من الشهر المقبل.

وسجل مودريتش هدف المباراة من تسديدة رائعة في الدقيقة 41، مؤكدا عقدة تركيا مع مبارياتها الاولى في كأس أوروبا، إذ إنها خسرت اختبارها الافتتاحي للمرة الرابعة في مشاركتها الرابعة، والاول يعود الى عام 1996 في انكلترا حين خسرت امام كرواتيا بالذات صفر-1 في اول مواجهة بين الطرفين.

وكانت مواجهة الاحد في باريس الثالثة بين المنتخبين في البطولة القارية، الاولى كانت في الدور الاول لنهائيات 1996 ثم التقى الفريقان في الدور ربع النهائي من نسخة 2008 في مباراة عالقة في الاذهان لان كرواتيا كانت في طريقها الى نصف النهائي بعدما تقدم في الدقيقة 119 من الشوط الاضافي الثاني لكن تركيا خطفت التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر سميح شنتورك ثم حسمت بطاقتها الى دور الاربعة بركلات الترجيح.

وحققت كرواتيا ثأرها في تصفيات نسخة 2012 عندما حسمت الملحق القاري بفوزها ذهابا 3-صفر (تعادلا ايابا صفر-صفر).

وشاءت الصدف ان يتجدد الموعد بين الفريقين في تصفيات مونديال روسيا 2018 اذ وقعا في المجموعة ذاتها وستكون المباراة الاولى في كرواتيا في الخامس من سبتمبر المقبل على ان يكون لقاء الاياب بعدها بعام بالتمام والكمال.

لكن ما يهم الكروات حاليا ان فريق المدرب انتي ساسيتش قطع شوطا هاما نحو تخطي دور المجموعات للمرة الثالثة في خمس مشاركات خصوصا في ظل النظام الجديد للبطولة بعد رفع عدد المنتخبات من 16 الى 24، اذ يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست اضافة الى افضل اربعة منتخبات في المركز الثالث.

وتضم المجموعة اسبانيا بطلة النسختين الماضيتين وتشيكيا اللتين تتواجهان الاثنين في تولوز.

وتلعب كرواتيا في الجولة الثانية مع تشيكيا في 17 الحالي، على ان تلتقي تركيا التي تشارك في البطولة للمرة الرابعة (افضل نتيجة لها نصف النهائي عام 2008)، مع اسبانيا في مواجهة صعبة جدا على رجال المدرب فاتح تيريم.

اندفاع بدني منذ صافرة البداية

واستهل الطرفان اللقاء باندفاع بدني قوي مع بعض الاحتكاكات لكن دون اي فرص مع افضلية ميدانية لكرواتيا التي وصلت الى منطقة الاتراك في اكثر من مناسبة لكن دون ان تهدد مرمى فولكان باباجان بشكل فعلي حتى الدقيقة 27 عندما اطلق ميلان باديلي كرة "طائرة" من خارج المنطقة صدها الحارس التركي.

ورد فريق فاتح تيريم مباشرة بفرصة اخطر من رأسية لاوزان توفان الذي ارتقى عاليا بعد عرضية من غوكهان غونول وحولها نحو المرمى لكن الحارس دانييل سوبازيتش تألق وصدها على مرحلتين (29)، ثم انتقل الخطر الى الجهة المقابلة لكن باباجان لم يجد اي صعوبة في التعامل مع تسديدة ماريو ماندزوكيتش (39).

ثم انحنى الحارس التركي في الدقيقة 41 امام مودريتش الذي وصلته الكرة خارج المنطقة بعدما شتتها سلجوك اينان فاطلقها "طائرة" بيمناه من حوالي 25 مترا عجز باباجان عن صدها بعدما ارتدت من الارض لحظة وصوله اليها.

وكانت تركيا قريبة من ادراك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بكرة رأسية من هاكان بالتا اثر ركنية نفذها جانر ايركين لكن محاولته هزت الشباك الجانبية.

وفي بداية الشوط الثاني، كانت كرواتيا قريبة جدا من تعزيز تقدمها بثلاث فرص متتالية، الاولى من ركلة حرة نفذها القائد داريو سرنا لكن الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من العارضة (52)، والثانية عندما توغل ايفان بيريسيتش في الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية امام باب المرمى فتدخل الحارس واعترضها لكنها سقطت امام سرنا الذي فرط بفرصة ثمينة بعدما سددها بجانب القائم الايسر (53).

وواصلت كرواتيا مسلسل اهدار الفرص وهذه المرة عبر مارسيلو بروزوفيتش الذي وصلته الكرة داخل المنطقة فسيطر عليها بصدره ثم اطلقها صاروخية فوق العارضة (60).

وحاول تيريم تدارك الموقف باخراج لاعب وسط برشلونة الاسباني اردا توران وجينك توزون واستبدالهما ببوراك ييلماز والواعد ايمري مور (18 عاما) المنتقل مؤخرا الى بوروسيا دورتموند الالماني، لكن شيئا لم يتغير بل الهدف كاد يأتي من الجهة الكرواتية لولا تدخل باباجان لابعاد رأسية بروزوفيتش من تحت العارضة (79)، ثم تألق مجددا في وجه انفراد لبيريسيتش (82).

وعندما كانت المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة، كادت تركيا تكرر سيناريو ربع نهائي 2008 لكن المدافع فيدران كورلوكا تدخل ببسالة من اجل قطع الطريق على محاولة هاكان بالتا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.