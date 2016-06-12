هودجسون مستاء.. وجو هارت: نتيجة جيدة

أعرب مدرب المنتخب الإنكليزي لكرة القدم روي هودجسون عن استيائه الكبير عقب السقوط في فخ التعادل امام روسيا 1-1 السبت في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس اوروبا المقامة حاليا في فرنسا حتى 10 يوليو المقبل.

وقال هودجسون عقب المباراة: "نحن مستاؤون جدا، كنا قريبين من تحقيق فوز مستحق وبالتالي فان خسارة هذا التقدم في النهاية شيء يصعب هضمه. ولكن هذه امور تحدث في كرة القدم"، مضيفا "سنحاول ان ننتقل بسرعة الى شيء آخر، هناك الكثير من الامور الايجابية المستخلصة من اداء اللاعبين، يجب فقط ان ننسى هذا الهدف الذي دخل مرمانا في الثواني الاخيرة".

وتابع: "لعبنا بطريقة جيدة جدا في الدقائق الـ45 الاولى والـ30 الاخيرة، لكنني لا اعرف لماذا لم نلعب جيدا في الدقائق الـ15 الاولى من الشوط الثاني. ضغطنا بقوة واجبرناهم على ارتكاب الاخطاء".

واردف قائلا: "كان يتعين علينا القيام بتبديلات اكثر ولكننا لم نكن نتوقع اننا سنواجه صعوبات في نهاية المباراة، كنا نعتقد باننا سنفوز 1-صفر".

من جهته، قال حارس مرمى مانشستر سيتي جو هارت: "انها نتيجة جيدة ولكن في بطولة كبيرة النتيجة الجيدة تترجم بفوز. روسيا لم تستسلم وبقيت في اجواء المباراة حتى النهاية ونجحت في ادراك التعادل، وهذا شيء يحسب لها"، مضيفا "لقد دافعنا في الدقائق الاخيرة لكن روسيا دفعت بلاعبين عدة داخل منطقة الجزاء وهو ما اعطى ثماره".

وختم: "سنستخلص العبر من هذه المباراة التي شعرنا فيها بعشق الجماهير".

في المقابل، قال مدرب روسيا ليونيد سلوتسكي: "أود ان اشكر اللاعبين الذين كانوا نشيطين جدا في نهاية المباراة. على الرغم من الضغط، نجحوا في ادراك التعادل وهو امر ليس من السهل ابدا تحقيقه. لقد انقذوا المباراة وقاتلوا حتى النهاية".

واضاف: "انكلترا سيطرت ولكننا نجحنا في احتواء مهاجميها الخطيرين".