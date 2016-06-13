بوفون يطالب الطليان بالشجاعة أمام بلجيكا

طلب الحارس المخضرم جانلويجي بوفون من زملائه في المنتخب الايطالي التحلي بالشجاعة في المباراة المرتقبة ضد بلجيكا في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس اوروبا 2016.



وشدد بوفون (38 عاما) الذي يخوض مشاركته التاسعة الكبرى مع المنتخب الايطالي، على ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الاثنين ضد بلجيكا القوية من اجل ان تستهل بلاده حملتها بشكل قوي ضمن مسعاها لتكرار سيناريو 2012 حين وصلت الى المباراة النهائية قبل ان تذلها اسبانيا برباعية نظيفة.



وقال بوفون، الفائز بلقب مونديال 2006، عشية لقاء رجال المدرب مارك فيلموتس: "على اللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة تقديم 100 بالمئة من امكانياتهم. وعلى الوافدين الجدد الى المنتخب ان يجدوا ايضا لمسة من الجنون اذا اردتم قول ذلك، ان يتمتعوا بالجرأة".



وواصل: "يحتاجون حقا ان يحصدوا شجاعتهم، ان يكون جريئين عندما تتطلب اللحظة ذلك. في بعض الاحيان انت المطرقة وفي احيان اخرى انت السندان. علينا حقا الاستفادة الى اقصى حد من هذه الفرصة لكي نظهر ما بامكاننا فعله".



ومن المؤكد ان الامور لن تكون سهلة على رجال المدرب انتوني كونتي في النهائيات القارية التي وضعتهم بمواجهة بلجيكا والسويد وايرلندا، خصوصا ان المنتخب يفتقد الى ذلك اللاعب الذي بامكانه تحقيق الفارق مثل اندريا بيرلو (37 عاما) الذي استبعد عن التشكيلة كما حال "المشاغب" ماريو بالوتيلي، فيما يغيب ثلاثة عناصر مهمة في خط الوسط بسبب الاصابة هما كلاوديو ماركيزيو وماركو فيراتي ويكاردو مونتوليفو.



وتحدث بوفون عن وضع منتخب بلاده، قائلا: "قد لا نبدأ (البطولة) كأحد المنتخبات المرشحة للفوز، لكن يجب ان نظهر قدرتنا على المنافسة".



ومن المرجح ان تكون كأس اوروبا 2016 المشاركة الاخيرة لحارس يوفنتوس مع منتخب بلاده، وهو اكد بان رغبته الوحيدة هي ان يودع فرنسا دون اي ندم، مضيفا: "في عمري هذا، انا ادرك بشكل افضل ما يعنيه ان تلعب في كأس اوروبا".



وتابع بوفون الذي ودع مع بلاده النسختين الاخيرتين من كأس العالم من الدور الاول: "كل ما اريده، وبغض النظر عن المشوار الذي سنقطعه في البطولة، هو ان لا نعود الى وطننا ونحن نشعر بالندم، او ان نعود مع علامات استفهام، كما حصل معنا في السابق (مونديالي 2010 و2014)".



وواصل: "هذه المرة سنقدم كل ما لدينا وسنقوم بكل ما يطلبه منا المدرب، لكن كل شيء اخر سيحسم بفارق ضئيل جدا".