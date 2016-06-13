رسمياً.. يوفنتوس يعلن تعاقده مع البوسني بيانيتش

أعلن يوفنتوس وروما بطل وثالث الدوري الايطالي لكرة القدم على التوالي اليوم الاحد، أن لاعب الوسط البوسني الدولي ميراليم بيانيتش انتقل من الثاني الى الأول مقابل 32 مليون يورو.



وكان بيانيتش (26 عاما) اجتاز صباحا الفحص الطبي الروتيني، قبل التوقيع على عقد مدته خمس سنوات مع بطل ايطاليا في المواسم الخمسة الماضية.



وبحسب وسائل الاعلام الايطالية، فان اللاعب سينال راتبا سنويا يصل الى 5ر4 مليون يورو، اي ضعفي ما كان يتقاضاه في روما.



ويلعب بيانيتش (68 مباراة دولية سجل فيها 11 هدفا) مع روما منذ 2011، بعد ان امضى اربعة مواسم في صفوف ليون الفرنسي.