بيرو تكشف واقع منتخب البرازيل وتقصيه من كوبا أميركا

سجل راؤول رويدياز هدفاً مشكوكاً في صحته قبل ربع ساعة من النهاية ليقود منتخب البيرو إلى ربع نهائي كوبا أميركا، ويقصي البرازيل من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 1993.

ورفع منتخب بيرو رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، أما منتخب البرازيل فتراجع إلى المركز الثالث بعد تعادله مع الإكوادور التي تأهلت وتاهيتي متذيلة الترتيب.

وهذا هو الخروج الثاني لمنتخب البرازيل من بطولة كوبا أميركا على يد دونغا بعدما ودع النسخة الماضية في ربع النهائي، علماً بأن منتخب البرازيل لم يحصل على البطولة في آخر 3 نسخ، مكتفياً ببطولته التي حققها في 2007 على حساب الأرجنتين في فترة كارلوس دونغا الأولى.

وفيما تموقع لاعبو بيرو في منطقتهم، بدأ البرازيليون هجومهم عبر تسديدة فيليبي لويز التي جاءت على يمين حارس المرمى، وتبع ذلك إعاقة لداني ألفيش وبعده ويليان داخل منطقة الجزاء دون أي قرار من حكم المباراة.

وفي منتصف الشوط الأول ظهر المهاجم الواعد غابرييل في مناسبتين عندما سدد كرتين خطيرتين على المرمى البيروفي إلا أن حارس المرمى غاليسي تصدى لهما، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.



وفي الشوط الثاني، بقي الحال كما هو رغم تغيير دونغا الذي قرر الدفع بهولك بدلاً من غابرييل ، لكن الدقيقة 75 شهدت اللحظة الحاسمة عندما سجل رويدياز هدفاً من لمسة يد أوقفت المباراة على إثرها بعد ذلك، قبل أن يقرر الحكم احتساب الهدف لمصلحة بيرو، وفي الدقائق الأخيرة أهدر لاعب الوسط إيلياس كرة خطيرة، لتنتهي المباراة بفوز بيروفي تاريخي على البرازيل.