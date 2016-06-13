بيكيه يمنح إسبانيا فوزاً صعباً على التشيك

ادخرت إسبانيا جهدها للنهاية، ليسجل جيرار بيكيه هدفا بالرأس في الدقيقة 87 ويمنح منتخب بلاده فوزا مستحقا 1-صفر على جمهورية التشيك في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الرابعة لبطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الاثنين.

وأحرز بيكي الهدف مستفيدا من تمريرة اندريس إنيستا العرضية المتقنة. ولم يترك بيكي أي فرصة لبيتر تشك حارس التشيك الذي تصدى قبلها للعديد من الفرص الخطيرة.

وحرم الحارس تشك منافسيه الفارو موراتا وديفيد سيلفا من التسجيل في الشوط الاول بينما ارتطمت تسديدة موراتا بالمدافع رومان هوبنيك قبل ان ترتطم بالقائم.

وكاد هوبنيك أن يسجل لولا يقظة حارس إسبانيا ديفيد دي خيا كما شتت سيسك فابريغاس كرة من على خط المرمى بعدما سدد تيودور جيبر سيلاسي بالرأس.

لكن بيكيه ضمن الانتصار لحاملة اللقب في أولى مبارياتها لتنضم الى كرواتيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.