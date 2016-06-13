ديل بوسكي يرفض الإشادة بإنييستا

بدت علامات الارتياح على الفريق الاسباني بعد أن سجل جيرارد بيكي هدف الفوز 1-صفر على التشيك في المجموعة الرابعة لبطولة اوروبا لكرة القدم 2016 الاثنين.



وشعر المدرب فيسنتي ديل بوسكي أن حامل اللقب كان مسيطرا على المباراة وأشار إلى أن اسبانيا كان يجب أن تسجل أكثر من ذلك.



وقال "الجميع يريد تسجيل المزيد لكننا لم نكن في حالة سيئة في الأعوام الماضية ونحن نلعب بهذه الطريقة."



وأضاف "لدينا مسؤولية تحقيق الفوز وليس فقط أن نقدم أداء جميلا. بالتأكيد الآن نحن نشعر بالتفاؤل حول المستقبل أكثر من لو كانت المباراة انتهت بالتعادل."



ورفض ديل بوسكي الإشادة بلاعب محدد وكان الاستثناء الوحيد هو الحارس الذي لم يشارك في المباراة.



وأجاب ديل بوسكي عند سؤاله عن شعور ايكر كاسياس الذي لعب للمنتخب أكثر من أي لاعب اخر بوجود ديفيد دي خيا في حراسة المرمى بدلا منه "ايكر كان استثنائيا."



وأضاف ردا على دعوته بالإشادة ببيكيه الذي سجل الهدف أو اندريس انيستا أفضل لاعب في المباراة "الأمر ليس عن الأشخاص."



وحدد بافل فربا مدرب التشيك هدفا بالحصول على أربع نقاط من المباراتين المقبلتين أمام كرواتيا يوم الجمعة ثم تركيا يوم 21 يونيو حزيران الحالي.



وقال "ستكون كافية للتأهل."



ورغم رضاه عن طريقة دفاع فريقه فإنه يطالب لاعبيه بالاستحواذ أكثر على الكرة وكان حزينا بعدم تحقيق المزيد في هذه المباراة.



وتابع "بعد أول 45 دقيقة قلت للاعبي فريقي إن عليهم التحلي بالصبر عند الاستحواذ على الكرة. فقدنا الكرة كثيرا ولم نستطع بناء هجمة مرتدة بدونها."



وأضاف "لكن المنتخب الاسباني يتفوق علينا من حيث قدرات وامكانات لاعبيه. الكرة الاسبانية هي الأفضل في اوروبا ونستطيع رؤية ذلك في أنديتها في دوري الأبطال والدوري الاوروبي."



وتعهد المدافع رومان هوبنيك الذي كاد أن يسجل في شباك المنافس وفريقه في الشوط الثاني بأن فريقه سيغامر أكثر من الآن.



واستطرد "كان علينا الدفاع أكثر لكننا سنهاجم أكثر في المباراتين المقبلتين."