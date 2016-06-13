سيرنا يغادر معسكر كرواتيا بسبب وفاة والده

ذكر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الاثنين، ان قائد المنتخب داريو سيرنا ترك زملائه المشاركين في كأس اوروبا 2016 المقامة في فرنسا حتى 2016، وعاد الى كرواتيا لحضور جنازة والده اوزيير سيرنا.

وسيدفن والد قائد المنتخب في مدينته متكوفيتش (جنوب كرواتيا)، وقد علم الابن بالنبأ عقب المباراة التي فازت فيها كرواتيا على تركيا 1-صفر امس الاحد في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة.

ولم يحدد الاتحاد الكرواتي تاريخ عودة سيرنا (34 عاما) الى فرنسا حيث ستلعب كرواتيا مباراتها الثانية الجمعة ضد تشيكيا.

وكان سيرنا اعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد انتهاء كأس اوروبا 2016.



