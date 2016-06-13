سيمسون يأمل في بقاء فاردي مع ليستر سيتي

يأمل داني سيمسون، مدافع ليستر سيتي، في أن يرفض زميله المهاجم جيمي فاردي عروض المنافس أرسنال، وأن يواصل مسيرته مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما ينطلق الموسم الجديد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أرسنال قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد فاردي بتقدمه بعرض يعتقد أنه يبلغ 20 مليون جنيه استرليني (28.43 مليون دولار) لضم مهاجم منتخب انجلترا إلا أن اللاعب لم يؤكد انتقاله بعد.

وقال سيمسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "تحدثت لجيمي. الجميع يريد استمراره. نريد أن يبقى الجميع ولو حتى لعام واحد آخر".

وأضاف: "القرار له وهو يقول انه يرغب في التركيز على بطولة أوروبا".

وتقاسم فاردي (29 عاما) المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم المنقضي برصيد 24 هدفا وهو يشارك حاليا مع منتخب انجلترا في بطولة أوروبا 2016 بفرنسا.

وكان مهاجم ليستر بديلا لم يتم الدفع به في المباراة التي تعادلت فيها انجلترا 1-1 مع روسيا في مستهل مشوار الفريقين في المجموعة الثانية ببطولة أوروبا يوم السبت الماضي لكنه يأمل ان يلعب لبعض الوقت أمام ويلز يوم الخميس المقبل أو في اخر مباراة للفريق بدور المجموعات أمام سلوفاكيا في 20 يونيو الجاري.