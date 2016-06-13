التعادل يحسم مواجهة إيرلندا والسويد

سجل سياران كلارك مدافع أيرلندا هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح السويد التعادل 1-1 في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الخامسة في بطولة اوروبا 2016.



وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان ذكرى مؤلمة في اخر زيارة سابقة لايرلندا لملعب فرنسا الدولي بعدما سجل تييري هنري هدفا من لمسة يد لفرنسا ليساعد بلاده على الفوز على ايرلندا في ملحق التصفيات لكأس العالم 2010.



وكان منتخب ايرلندا الطرف الافضل طيلة اللقاء واهدر بعض الفرص قبل ان يباغت لاعب الوسط ويسلي هولاهان منافسه اندرياس ايزاكسون حارس السويد بتسديدة مباشرة مستفيدا من تمريرة عرضية من شيموس كولمان في بداية الشوط الثاني.



ومع ذلك فقدت ايرلندا تفوقها تحت الضغط السويدي ومنح قلب الدفاع هدف التعادل للسويد عندما حاول تشتيت تمريرة عرضية من زلاتان ابراهيموفيتش بالرأس لكنه اودعها بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71.



وقال هولاهان "كنا غير محظوظين لكننا حصلنا على نقطة. صنعنا العديد من الفرص. كنا متميزين في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني. اللاعبون يجب أن يفخروا بأنفسهم انها نقطة رائعة في النهاية."



ووضع هذا التعادل في مجموعة صعبة تضم أيضا بلجيكا وايطاليا الفريقين أمام معركة للتأهل إلى دور الستة عشر.



وتملك السويد وايرلندا اللذان ودعا نسخة 2012 من الدور الأول نقطة واحدة بعد مباراتهما الأولى.



وسنحت أول فرصة واضحة لايرلندا بعد عشر دقائق من البداية عندما تصدى الحارس ايزاكسون لمحاولة جيف هندريك من خارج منطقة الجزاء.



وأخفق جون أوشي في السيطرة على الكرة أمام مرمى السويد المفتوح بعد ضربة رأس من كلارك عقب ركلة ركنية.



وبدت السويد بدون أنياب هجومية وكثرت التمريرات الخاطئة بينما اقتربت ايرلندا مجددا من مرمى السويد عبر تسديدة روبي برادي من مسافة 18 مترا لمست إطار المرمى.



وبعدها بثلاث دقائق تصدى إطار المرمى مجددا لتسديدة هندريك لكن ايرلندا لم تنجح في ترجمة هيمنتها إلى أهداف.



وواصلت ايرلندا الأداء الهجومي ونجح هولاهان في التسجيل بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة رائعة.



هذا الهدف دفع السويد للهجوم مع تراجع ايرلندا للدفاع حتى اخترق إبراهيموفيتش الدفاع من الناحية اليسرى في هجمة نادرة ومرر كرة عرضية حولها كلارك برأسه في مرماه.



وقبل عشر دقائق من النهاية دفع المدرب مارتن أونيل بروبي كين بدلا من هولاهان بينما اخفق إبراهيموفيش في استغلال عرضية مارتن أولسون قبل سبع دقائق على النهاية.



وستلتقي السويد الذي لم تخسر أمام ايرلندا خلال سبع مباريات رسمية مع إيطاليا يوم الجمعة بينما تلعب ايرلندا مع بلجيكا يوم السبت.