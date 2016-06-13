كريستال بالاس يقرر الاستغناء عن اديبايور والشماخ

قرر كريستال بالاس المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، عدم تجديد عقود المهاجمين ايمانويل اديبايور ومروان الشماخ والمدافع بريده هانغلاند.



وانضم اديبايور إلى بالاس في عقد قصير المدة في يناير الماضي، لكنه سجل هدفا واحدا في 15 مباراة.



وعجز المغربي الشماخ عن نيل مكان ضمن التشكيلة الأساسية خلال عامين مع الفريق وتعثرت مسيرته بسبب الإصابات ليظهر في 66 مباراة فقط.



وشارك هانغلاند في 26 مباراة في آخر موسمين وسيرحل عن الفريق برفقة المدافع ادريان ماريابا.



كما قرر بالاس أيضا إنهاء ارتباطه بالمدافع المخضرم بادي مكارثي الذي خاض 151 مباراة منذ انضمامه للفريق عام 2008.



وفي المقابل مدد النادي عقد الحارس غوليان سبيروني والمدافع داميان ديلاني بواقع عام واحد لكل منهما.