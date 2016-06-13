مدرب أيسلندا: رونالدو وبيبي يستحقان أدوارا في هوليوود

قال لارس لاغرباك، مدرب منتخب أيسلندا لكرة القدم، إن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدافع بيبي يمكن أن يحصلا على أدوار في أفلام سينمائية في هوليوود بسبب قدراتهما التمثيلية.

وجاءت تصريحات لاجرباك قبل لقاء المنتخبين ضمن المجموعة السادسة لبطولة أوروبا في سانت ايتيين غدا الثلاثاء.

وستخوض أيسلندا أول مباراة لها في نهائيات بطولة كبيرة وذلك أمام البرتغال ودعا لاجرباك لاتخاذ إجراءات بأثر رجعي ضد اللاعبين الذين يحاولون خداع الحكم واصفا رونالدو وبيبي بأنهما من العناصر الأساسية التي ترتكب تلك المخالفات.

وقال المدرب البالغ من العمر 67 عاما للصحفيين في فرنسا: "تملك البرتغال أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو رونالدو لكنه ممثل بارع أيضا" مشيرا إلى أن ثنائي ريال مدريد الإسباني قاما باللجوء للتمثيل في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وأضاف: "في نهائي دوري الأبطال أمام اتليتيكو شاهدنا أداء آخر من شخصية يمكن أن تلعب أدوارا في هوليوود".

وتابع: "اقصد هنا بيبي. اعني أن بوسعكم مشاهدة مقاطع الفيديو... بالنسبة لي فإن ما قام به يعد تمثيلا حقيقيا وفي أعلى درجاته. لكنني لا أعرف ما هي طلباتهم في هوليوود".

واستطرد لاجرباك: "لا أحب هذا. أتمنى أن يكون بوسعهم (القائمين على الرياضة) مشاهدة مقاطع الفيديو لمعاقبة مثل هؤلاء بأثر رجعي".

وتضم المجموعة السادسة أيضا النمسا والمجر.