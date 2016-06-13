موستافي وشفاينشتايجر ينقذان ألمانيا من كمين أوكرانيا

فازت ألمانيا بطلة العالم على أوكرانيا 2-صفر بصعوبة بعد هدفين من شكوردان موستافي والبديل باستيان شفاينشتايجر في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم الأحد.



وسجلت ألمانيا - التي تتطلع لإحراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخها والأولى منذ 1996 - الهدف الأول بواسطة المدافع مصطفي - الذي دخل التشكيلة الأساسية بدلا من المصاب ماتس هوملز - بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها توني كروس ببراعة في الدقيقة 19.



وأضاف شفاينشتايجر الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب بعد هجمة مرتدة سريعة في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



ولم يقدم المنتخب الألماني - الذي افتقد أيضا المدافع أنطونيو روديجر بسبب إصابته قبل أيام من انطلاق المسابقة - العرض المنتظر وتحقق الفوز بعد تألق الحارس مانويل نوير في التصدي لأكثر من فرصة.



وضمن هذه المجموعة أيضا فازت بولندا 1-صفر على أيرلندا الشمالية في وقت سابق.

