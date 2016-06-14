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إقالة دونغا بعد خروج البرازيل المهين

المصدر: العربية.نت
دونغا أقيل للمرة الثانية من تدريب البرازيل
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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن إقالة كارلوس دونغا مدرب المنتخب الوطني من منصبه للمرة الثانية خلال 6 أعوام، وذلك بعد خروج البرازيل من كوبا أميركا من دورها الأول.

وسبق للاتحاد البرازيلي إقالة دونغا عقب الخروج من كأس العالم 2010، ولكنه عاد من جديد إلى المنتخب بعد الهزيمة الكارثية أمام ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2014، وخرج بعدها من ربع نهائي كوبا أميركا 2015، وأتبع ذلك بالخروج من الدور الأول في النسخة الحالية للمرة الأولى منذ 1993.

كلمات دالّة

#البرازيل, #دونغا

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