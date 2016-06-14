إيطاليا تخالف التوقعات وتهزم بلجيكا بهدفين

سجل إيمانويلي جياكيريني وجراتسيانو بيليه هدفين رائعين ليقودا ايطاليا بطلة اوروبا السابقة للفوز 2-صفر على بلجيكا صاحبة المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات في أول مواجهة من العيار الثقيل في بطولة اوروبا لكرة القدم المقامة في فرنسا الاثنين.



واستفاد جياكيريني من تمريرة طولية من ليوناردو بونوتشي بعد مرور نصف ساعة وسيطر على الكرة بقدمه اليسرى قبل ان يسددها بقدمه اليمنى ليتقدم بطل العالم أربع مرات 1-صفر بشكل مستحق.



وفي مباراة بين فريقين مدججين بالنجوم اهدرت ايطاليا بقيادة المدرب انطونيو كونتي العديد من الفرص لمضاعفة الغلة حيث سدد بيليه ضربة رأس حادت عن المرمى كما اجبر تيبو كورتوا حارس بلجيكا على التصدي لمحاولة رائعة قبل ان يحسم الفوز بتسديدة مباشرة في الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وحاول منتخب بلجيكا الذي كان يسعى لتحقيق الفوز الاول على ايطاليا في مباراة رسمية في 34 عاما العودة في النتيجة واقترب روميلو لوكاكو وبديله ديفوك اوريجي من التسجيل لكن ايطاليا تصدرت المجموعة الخامسة بعد تعادل السويد 1-1 مع ايرلندا في باريس.

