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المجر تتجاوز النمسا بهدفي الشوط الثاني

المصدر: بوردو - رويترز
شتايبر محرزاً الهدف الثاني
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خسر المنتخب النمساوي الذي لم يمنى بأي هزيمة خلال مشوار التصفيات بنتيجة 2-صفر أمام غريمه القديم منتخب المجر في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة السادسة لبطولة أوروبا لكرة القدم.

وانتزعت المجر - التي بلغت النهائيات عن طريق الملحق - التقدم بهدف نادر من المهاجم ادم سالاي في الدقيقة 63.

وهذا أول هدف يسجله سالاي على الصعيد الدولي منذ أكتوبر 2014.

وكادت النمسا ان تتعادل بعدها مباشرة عن طريق مارتن هينتريجر إلا ان الحكم ألغى الهدف بسبب خطأ احتسبه ضد الكسندر دراجوفيتش الذي طرد بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وضمن البديل زولتان شتيبر الفوز للمجر قبل ثلاث دقائق على نهاية اللقاء.

كلمات دالّة

#النمسا, #المجر, #يورو 2016

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