بودولسكي يتجنب التعليق على تصرفات لوف المثيرة للاشمئزاز

أثارت لقطات مصورة ليواكيم لوف مدرب ألمانيا وهو يضع يده داخل بنطاله خلال مباراة ضد أوكرانيا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 بفرنسا ضجة كبيرة لكن الجناح لوكاس بودولسكي قلل من شأن الأمر.

وبدا أن لوف في مقطع الفيديو المثير للجدل يتابع المباراة يوم السبت الماضي بتركيز شديد قبل ان يدخل يده بمقدمة البنطال ثم يخرجها ليشم رائحة يده.



وانتشر الفيديو بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت وتنوعت ردود الفعل داخل ألمانيا.



وقال بودولسكي للصحفيين الثلاثاء مازحا "ما يقرب من 80 بالمئة منكم يقومون بتصرفات مشابهة" وسط ضحكات وتصفيق الصحفيين.



وليست هذه المرة الأولى التي يتم تصوير لوف - المعروف بذوقه الرفيع في انتقاء الملابس - بينما يقوم بتصرفات مثيرة للاشمئزاز من بينها العبث في أنفه.



وستلعب ألمانيا بطلة العالم مباراتها الثانية بالنهائيات أمام بولندا بعد غد الخميس وذلك بعد الفوز 2-صفر على أوكرانيا. وستكون اخر مباراة لها في المجموعة أمام ايرلندا الشمالية

