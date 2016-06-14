رونالد كومان يتولى تدريب إيفرتون

تعاقد ايفرتون الانجليزي بشكل رسمي مع المدرب الهولندي رونالد كومان الذي سيخلف الاسباني روبرتو مارتينيز المقال من منصبه بسبب النتائج المتواضعة للفريق خلال الموسم المنصرم.

ووقع المدرب الهولندي البالغ من العمر 53 عاما والذي قاد ساوثمبتون خلال الموسم المنصرم الى افضل ترتيب له في الدوري الممتاز بعد ان حل سادسا ما سمح بالمشاركة الموسم المقبل في الدوري الاوروبي، عقدا لمدة ثلاثة اعوام.

وقرر كومان الانتقال الى ايفرتون قبل عام على انتهاء عقده مع ساوثمبتون الذي تقاضى بحسب شبكة "بي بي سي" تعويضا ماديا مقداره 5 ملايين جنيه استرليني (حوالي 3ر7 ملايين دولار).

وتحدث كومان الذي سبق له ان اشرف على الثلاثي الهولندي ايندهوفن وفيينورد روتردام واياكس امستردام، عن وظيفته الجديدة قائلا: "انا متحمس جدا لكي اكون مدرب ايفرتون. ان اؤمن بهذا النادي، بهذا الفريق، بالمشجعين وبقدرتنا على تحقيق الاشياء في المستقبل".

وجاء انتقال كومان الى ايفرتون بعد ان وعده مالك النادي الملياردير الايراني فرهاد موشيري بانفاق 125 مليون يورو من اجل تعزيز صفوف الفريق.