شارابوفا تتقدم بطعن ضد قرار إيقافها

تقدمت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا بطعن لمحكمة التحكيم الرياضية ضد إيقافها لعامين عن المشاركة في بطولات التنس طالبة ان يتم رفع الإيقاف تماما أو تخفيضه.



وأوقف الاتحاد الدولي للتنس شارابوفا (29 عاما) هذا الشهر عقب سقوطها في اختبار للكشف عن المنشطات خلال بطولة استراليا المفتوحة هذا العام حيث تم العثور على مادة ميلدونيوم المحظورة في عينتها.



وذكرت محكمة التحكيم الرياضية التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها في بيان اليوم الثلاثاء انه من المتوقع صدور القرار يوم 18 يوليو المقبل.

